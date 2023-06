Incontro con l’artista Tosatti per il premio ’Licini by Fainplast’

Seconda tappa di avvicinamento al premio ‘Osvaldo Licini by Fainplast’, il 24 giugno, alle 18, all’ ex Sgl Carbon. In occasione della passata edizione di ‘Arte fiera’ a Bologna è stato scelto e svelato il nome di uno dei cinque artisti finalisti di quest’anno, Lorenza Boisi, e nell’attesa di conoscere gli altri nomi, sono in corso vari eventi. Questo secondo appuntamento avrà come ospite Gian Maria Tosatti, classe 1980, una delle figure più influenti dell’arte italiana contemporanea. I suoi lavori consistono in grandi installazioni site specific, realizzate attraverso pratiche che coinvolgono spesso le comunità dei luoghi per cui le opere vengono pensate. Durante l’incontro Tosatti parlerà del suo lavoro partendo da due installazioni ad Odessa ed Istanbul. Info: [email protected]