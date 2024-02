Incontro con ’PartecipAzione’

Sabato 24 febbraio alle 17, nella sala dell’hotel Villa Aniana di Massignano, il comitato cittadino ’PartecipAzione’ terrà un altro incontro di ascolto dei cittadini in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del governo cittadino. Il comitato pone sul tappeto diverse questioni con l’intento di frenare la decadenza del paese proponendo una serie di strategie per la rinascita di Massignano. Tra gli obiettivi figurano il ripopolamento del centro storico attraverso bonus per acquistare una casa o un esercizio pubblico e il recupero di alcuni palazzi storici con strutture culturali e la realizzazione di nuove aree di sosta. Propongono anche iniziative per il turismo biologico e tipico con spiaggia curata e attrattiva, visite guidate ai musei e beni archeologici e valorizzazione delle produzioni biologiche e tipiche. Tutto con un occhio sull’autonomia energetica e sostenibilità nel territorio comunale, miglioramento dei servizi sociali e della qualità della vita.