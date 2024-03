Incontro di poesia in programma domenica

Domenica di cultura ad Ascoli, visti i numerosi eventi artistici e letterari proposti. Tra questi, degno di nota è ‘Il vento, seduttore di torri…’, il secondo appuntamento con l’incontro di poesia che si terrà a partire dalle 18 nelle sale dello studio d’arte ‘Lucio Alfonzi’ in via Pretoriana 28. Il titolo, estrapolato da un verso del poeta spagnolo Federico Garcia Lorca, non è che l’incipit di un programma molto intenso. A intrattenere il pubblico con poesie e racconti ci saranno Eugenio e Claudio, anche autori dei testi, mentre Lucio dipingerà. La scelta di non inserire i cognomi non è di certo casuale: "serve a dare un senso più familiare alla poesia – commenta Eugenio –, che non è lontana e difficile, ma anzi vicina e informale. Ciò che ci interessa è che il pubblico viva il momento e si crei una sinergia. Si tratta di un progetto che ha avuto varie evoluzioni. Ho iniziato da solo, ospite nei giardini privati della città, mentre ora abbiamo l’occasione di condividere e mettere in moto un coinvolgimento tra tutte le persone che vivono e scrivono ad Ascoli. Vogliamo creare un incontro intorno alla poesia, una sinergia tra persone e uno spazio dove esprimere".

o.f.