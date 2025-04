Incontro dopo il sisma: "Paese raso al suolo. Lui mi vide e si fermò"

"Ogni volta che vedevo il Papa in tv ripensavo a quel momento. Pochi minuti, che porterò per sempre nel mio cuore". A parlare è Enzo Rendina, 65enne che nel Piceno è conosciuto come ‘L’irriducibile’ di Pescara del Tronto, la frazione di Arquata letteralmente rasa al suolo dal terremoto del 2016. Per diverse settimane, Rendina si rifiutò di lasciare il suo paese e rimase a vivere lì, tra le macerie, all’interno di una tenda: scelta che successivamente gli costò cara, visto che venne arrestato dai carabinieri.

L’uomo venne accusato, oltre che di aver violato la zona rossa, anche di resistenza a pubblico ufficiale e per due giorni finì nel carcere di Marino del Tronto. Il 4 ottobre del 2016, però, quando Papa Francesco fece visita ai terremotati di Arquata, passò anche da lui.

Rendina, cosa avvenne quel giorno? "Il Santo Padre, in macchina, passò proprio davanti e a me e abbassò il finestrino per salutarmi".

E lei che cosa provò? "È stata un’emozione fortissima potergli stringere la mano e avere la possibilità di scambiare anche solo una parola con lui. Stavo pranzando, grazie ai volontari che come ogni giorno mi avevano portato un piatto caldo. Poi, a un tratto, è passato il Papa. Mi sono fermato e avvicinato a lui. Bergoglio ha aperto il finestrino e mi ha dato la sua benedizione".

Cosa vi siete detti in quella occasione? "Mi apparve molto stanco e provato dal tour de force che aveva dovuto affrontare, partendo al mattino presto dal Vaticano per fare prima tappa ad Amatrice, poi ad Accumoli e infine nel nostro territorio. Nonostante la stanchezza, però, ebbe modo di farmi gli auguri e invitarmi a guardare con fiducia al futuro. Io, da parte mia, gli chiesi di sollecitare le istituzioni, affinché prendessero l’impegno di ricostruire le zone distrutte dal terremoto".

Avrebbe mai immaginato di trovarsi a tu per tu col Papa? "Ricevere il saluto da papa Francesco è stato troppo emozionante. È stata una delle giornate più belle della mia vita. E’ stato un grande personaggio, un grande uomo. Una persona delle gente. Era uno di noi".

Possiamo dire che l’incontro con Bergoglio è uno dei pochi ricordi belli che ha in merito a quel periodo drammatico? "Sì, effettivamente è così. Anche perché poi ho avuto delle conseguenze giudiziarie che non meritavo. Sono stato incolpato di cose assurde, che non sono mai avvenute. Ma preferisco non parlarne. Ora sono a Roma: mi auguro solo di vedere Arquata ricostruita quanto prima e di poterci tornare presto".