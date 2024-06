Incontro Massi-Spazzafumo. Sul tavolo Ciarrocchi e Riviera

"L’amministrazione comunale non si metterà mai di traverso alla Samb". Queste le prime parole del sindaco Antonio Spazzafumo dopo l’incontro con il presidente Vittorio Massi. Due ore di confronto, poi, i protagonisti si presentano sorridenti dinanzi a microfoni e taccuini. "Noi vogliamo -aggiunge – il primo cittadino- che la Samb abbia lunga vita ed una programmazione importante. Certo, delle complicazioni ci sono state ma ora cercheremo di superarle. Abbiamo deciso di confrontarci direttamente ed ora la strada è dritta. Massimo rispetto per la Samb, ma anche per le società sportive minori che hanno diritto di essere aiutate". Il primo step è la riqualificazione del campo sportivo Ciarrocchi. "Il progetto è stato presentato da Massi -spiega Spazzafumo- e le risposte che chiede devono essere date. Già da domani mattina (oggi, ndr) mi attiverò personalmente con gli uffici per sapere come si sta evolvendo la situazione. Mi impegno affinchè ci siano risposte in breve tempi, seguendo sempre il dovuto iter legale che entrambi vogliamo. Tutto e subito non è possibile perché ci sono delle tempistiche pubbliche che bisogna rispettare". "Ci voleva proprio un incontro del genere -commenta Vittorio Massi- insieme con l’amministrazione comunale cammineremo a braccetto per fare grande la Samb e la città di San Benedetto. Il club rossoblù è un patrimonio della città ed è doveroso iniziare la programmazione della prossima stagione agonistica incontrando il sindaco". Sui possibili lavori al Riviera delle Palme, Massi è esplicito. "Lo scorso 28 maggio abbiamo protocollato la richiesta di utilizzo dello stadio per il prossimo campionato. Stiamo lavorando insieme al Comune per una convenzione quinquennale. Ma prima penseremo al Ciarrocchi i cui lavori, almeno per il 70%, sono stati già fatti". Sull’addio del main sponsor Sideralba queste le parole di Vittorio Massi. "Ho chiamato Rapullino mercoledì ma non mi ha risposto. Poi -spiega il massimo dirigente rossoblù- mi ha telefonato venerdì dicendomi che la sua azienda deve fare investimenti importanti e che non può essere più lo sponsor principale della Samb. Gli ho ribadito che ciò che aveva sentito in giro erano solo chiacchiere. Sarà sempre bene accetto al Riviera delle Palme, tanto che ho già dato mandato di preparare per lui l’abbonamento per il prossimo campionato". Resta sempre Sbaffo, l’obiettivo numero uno del mercato della Samb. "Un gran bel giocatore -glissa Massi- e se dovesse vestire la maglia rossoblù un bravo andrà al diesse De Angelis. Comunque debbo dire che tutti quello che hanno giocato con noi nella stagione appena conclusa, hanno richieste di serie C e che quindi l’organico era molto competitivo. Sono stati commessi degli errori -conclude Massi- ma ora si riparte con maggior convinzione di prima".

Benedetto Marinangeli