Incontro su EO. Alla scoperta della casa editrice

Domani, alle 17, alla libreria Rinascita si terrà un incontro dedicato alla scoperta della casa editrice EO e di due dei suoi libri più recenti e interessanti. Saranno

presenti Sandro Baldoni e Rocco Pinto che per EO hanno pubblicato, rispettivamente, ‘Occhi selvaggi’ e ‘Viaggi di carta’. Questi due romanzi sono realizzati da due professionisti delle storie che nella vita non sono scrittori a tempo pieno però. Sandro Baldoni infatti è un affermato regista e una istituzione tra i librai indipendenti italiani.

In ‘Occhi selvaggi’ si parla

di una emigrazione alla rovescia negli anni del boom economico, di una fuga dalla città in espansione verso un’Italia di provincia in cui le piccole cose e il mondo naturale fanno da sfondo alla crescita del protagonista. ‘Viaggi di carta’ è il surreale racconto dell’iniziazione di un giovane aspirante libraio che attraverso un caleidoscopio di incontri scopre i segreti di un mestiere difficile e poetico, sempre in bilico tra sogno e difficoltà. Entrambi raccontano una fetta di mondo attraverso un linguaggio ironico e profondo. A dialogare con loro ci saranno

il regista Giuseppe Piccioni e la libraia Eleonora Tassoni della Rinascita. Ingresso libero.

l. c.