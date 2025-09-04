Incontro su nuova illuminazione ed ex camping

Nuovo contratto per la pubblica illuminazione, restyling dell’area ex Camping: di questo si è parlato nella riunione di maggioranza tenutasi martedì scorso. Momenti tesi, quelli che sta vivendo il civico 124 di Viale De Gasperi, e non certo per gli argomenti citati. C’è una crisi politica che attende di essere risolta da fine giugno, e ciononostante bisogna portare avanti anche tutto il resto.

Per quanto riguarda la pubblica illuminazione, il contratto con l’attuale gestore scadrà nel marzo 2027 e quindi il comune deve porre in essere le basi per riassegnare il servizio. Un compito non da poco, dato che si parla di una stipula valida per i prossimi 12 anni e che, in qualche modo, cambierà il volto della riviera. Il motivo è presto detto: l’amministrazione e gli uffici infatti devono dettare gli indirizzi per la manifestazione d’interesse che verrà emanata nel giro di alcune settimane, al termine della quale sarà individuato il nuovo gestore. Questi si occuperà del comparto, ma solo fra due anni. C’è da capire, insomma, che indirizzi dare alla società.

Un’ipotesi è quella di un contratto da 1 milione l’anno – le cifre sono solo indicative e saranno soggette a modifiche – che verrebbe investito nel costo energetico, nei servizi e nelle opere. Ed è proprio su questa parte che il comune intende puntare, chiedendo interventi migliorativi entro i primi 18 mesi di contratto. Quali? Il relamping della città, con la sostituzione dei pali malfunzionanti, di buona parte dei quadri e soprattutto dei corpi luce. Nello specifico, l’installazione di luci a led in tutta la riviera.

C’è una seconda opzione: quella di impostare una spesa annuale inferiore – compresa, ad esempio, fra 700mila e 800mila euro – senza prevedere opere, che verrebbero decise e finanziate di volta in volta dall’amministrazione di turno.

Nella riunione quindi si è discusso anche del futuro dell’ex camping, un’area che attende da anni di essere riqualificata. Come? Due sere fa è stata esposta un’idea progettuale che prevedrebbe due soluzioni. Alla base di tutto ci sarebbe la realizzazione di due collinette a forma di onda – o di gabbiano – con sopra verde oppure, come vorrebbe la seconda ipotesi, un sistema di passerelle per rendere maggiormente accessibile la superficie. Al di sotto di queste collinette ci sarebbero degli spazi da adibire eventualmente ad iniziative sociali e culturali, come il cinema all’aperto. Al momento però nulla è stato definito in proposito, anche perché occorre vedere cosa ne pensi la Soprintendenza e l’Autorità di sistema portuale.

Giuseppe Di Marco