Incontro sul futuro dell’A14, ecco le due alternative in ballo

Come adeguare i 24 chilometri di tratto autostradale fra Pedaso e San Benedetto? Il tema, oggetto di discussioni infinite nel corso degli ultimi decenni, è stato nuovamente affrontato ieri pomeriggio in Auditorium comunale, in un incontro nel corso del quale è stato presentato lo studio di Autostrade per l’Italia sulle ipotesi progettuali per l’ampliamento dell’A14 a sud delle Marche. Il report preliminare della società prevede due alternative: una di ampliamento ‘in sede’, ovvero lungo il tratto già esistente, oppure la creazione di una variante ad hoc. Ed è chiaro sin da ora come, viste le differenti tempistiche, Palazzo Raffaello prediliga la seconda opzione. Durante il rendez vous, i risultati dell’analisi sono stati illustrati dall’architetto Nardo Goffi, in presenza di un nutrito uditorio del quale hanno fatto parte il presidente Francesco Acquaroli, gli assessori Francesco Baldelli e Andrea Antonini, l’onorevole Lucia Albano, il sindaco Antonio Spazzafumo, il consigliere Andrea Assenti e numerosi referenti dei comuni coinvolti nel progetto, fra cui Grottammare, Cupra Marittima, Pedaso, Massignano.

Dopo aver reso conto del progetto relativo al primo tratto, che andrebbe da Porto Sant’Elpidio a Pedaso, il dirigente regionale ha puntato i riflettori sul segmento di 24 chilometri che da Pedaso raggiunge San Benedetto. In questo caso, se l’ampliamento venisse fatto ‘in sede’, i lavori si protrarrebbero per 15 o anche 20 anni, anche perché si dovrebbero ampliare 20 fornici e 32 fra ponti e viadotti: questa ipotesi, inoltre, avrebbe impatti importanti sul paesaggio e notevoli interferenze sia con il traffico autostradale che sulle viabilità locali. Con l’altra soluzione, invece, le tre corsie in direzione nord verrebbero fatte lungo il tratto attualmente esistente, mentre le tre in direzione sud verrebbero realizzate tramite una variante ‘fuori sede’, con l’ampliamento di 2 fornici, nonché la realizzazione di 3 nuove gallerie e 4 fra ponti e viadotti. Sia gli impatti, sia le interferenze, risulterebbero limitate. Il tratto al chiuso sarebbe piuttosto lungo: le nuove gallerie sarebbero posizionate in zona San Benedetto Alta (8,4 chilometri), Cupra Alta (5,9 chilometri) e Massignano (1.380 metri). In questo caso, la forbice temporale si restringerebbe di molto: il cantiere verrebbe chiuso entro 8 o al massimo 10 anni, e senza compromettere la viabilità autostradale. Motivo per il quale la regione, ma anche i comuni, sarebbero maggiormente propensi ad adottare l’opzione ‘fuori sede’.

