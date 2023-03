Incontro sul futuro dell’autostrada al paese alto di Grottammare

Importante incontro domenica prossima al paese alto di Grottammare per parlare di Autostrada A14, ferrovia, rete digitale per ’Smart territorio’. L’iniziativa, promossa da Pietro Colonnella, presidente dell’Associazione Smart Piceno, avrà inizio alle 16,15 con un’accoglienza musicale a cura del Quartetto d’Archi e a seguire la visita nella Chiesa di San Giovanni Battista e ai Musei Sistini. Intorno alle 16,30 avrà inizio l’incontro sul tema della terza corsia in Autostrada, della rete ferroviaria e quella digitale. Al termine, prima delle tipicità pasquali in collaborazione con il ristorante Borgo Antico, Ciu Ciu, forno Massicci, bottega della Cuccagna e Music&wine, avrà luogo una passeggiata panoramica con visita al Castello, alle Logge e ai Musei.

L’idea è quella di realizzare la terza corsia autostradale Porto Sant’Elpidio, San Benedetto, Giulianova con attacco dell’A14 all’A24 per Roma, 65 chilometri di lunghezza, con inizio lavori da San Benedetto a Pedaso, per i primi 26 chilometri. "È il tratto più critico, con più incidenti e più vittime, di tutta la rete autostradale italiana – afferma il presidente Pietro Colonnella : La terza corsia è la soluzione più concreta perché può essere realizzata, in gran parte, allargando la sede attuale ed eventualmente operando una variante nei tratti dove la terza corsia in sede risultasse tecnicamente impossibile. Ne discutiamo con i rappresentanti del territorio, con rappresentanti del Governo, associazioni e organizzazioni. Il nostro territorio non può più attendere".