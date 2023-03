Incontro sul Ventennio Marcia su Roma, ci risiamo Un evento per celebrarla

E’ scoppiata la polemica intorno alla presentazione in programma il 24 marzo al Caffè Bistrò di ’Cento-Eredità di una rivoluzione’, opera che celebra il centenario della marcia su Roma attraverso ritratti, aneddoti e storie. "’Cento’ ci tramanda concretamente un patrimonio senza pari – si legge su Facebook –. Quella di un Ventennio in cui l’Italia si affermò nel panorama mondiale come un’eccellenza in tutti i campi dell’umanità. Dopo un’accurata selezione, sono stati stilati cento profili di uomini e donne che hanno fatto la storia della scienza, dell’arte, del pensiero, dello sport, della civiltà. Questi profili rappresentano l’espressione di un Mito vivente e tangibile, di un’esperienza fondata sulla volontà e la consapevolezza. Non si tratta di un malinconico ricordo, ma di un testimone da trasmettere". Sulla vicenda sono intervenuti i deputati marchigiani del Pd Irene Manzi e Augusto Curti: "È grave che ad Ascoli si celebri trionfalmente il fascismo. Ci lasciano piuttosto preoccupati e perplessi i toni da apologia, trionfalistici, revisionisti e nostalgici che accompagnano questo volume. Sarebbe importante – sottolineano – che dall’amministrazione di Ascoli arrivasse una condanna". Non è di questo avviso il sindaco Fioravanti che, sottolineando che "si tratta di un evento privato" ha preferito non commentare. Lo ha fatto invece il segretario provinciale del Pd Francesco Ameli. "Ci rifiutiamo di pensare che Ascoli e Provincia, medaglia d’oro partigiana, possano diventare il centro delle commemorazioni nostalgiche delle azioni compiute dai fascisti" si legge in una nota. "Diventa sempre più evidente che c’è chi in maniera subdola contrappone ai valori della Resistenza quelli del ventennio, spacciandoli come approfondimento culturale". Ascolto & Partecipazione invece "ricorda al sindaco che ha giurato sulla Costituzione antifascista" e chiede anche a Fioravanti "che al banchetto allestito firmò il progetto di legge contro la propaganda fascismo e nazismo, di condannare certe manifestazioni".

Nella serata arriva anche Ferretti (CasaPound): "Il Pd è incapace di separare la propria ideologia politica da quello che fu semplicemente storia. Apprendiamo con sgomento che non si vogliono censurare la divulgazione e gli studi storici, ma la richiesta del Pd smentisce, nei fatti, una facciata di rispetto per la storia che ancora ci si ostina a censurare per motivi ideologici unidirezionali".

"Non sapevamo che si trattasse di un libro celebrativo del fascismo" hanno commentato su Fanpage i titolari del Caffè Bistrò.

Peppe Ercoli