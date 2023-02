Incontro sulla fotografia con Mauro Tronto e l’associazione Mosso Piceno Odv

L’Associazione Mosso Piceno Odv, organizza un incontro sulla fotografia di paesaggio, luoghi lontani che potranno essere ammirati attraverso le foto che Mauro Tronto ha scattato in Italia e nel Mondo. L’evento si terrà mercoledì 1° marzo, alle ore 21, nella nuova sala riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi. "Nella fotografia di paesaggio trovo la fonte inesauribile di ispirazione. La luce è sicuramente l’elemento distintivo e determinante del mio stile fotografico ed è alla sua continua ricerca che destino tutte le mie energie e la mia passione. Studio della luce, composizione e resa cromatica sono gli elementi fondamentali in grado di trasmettere realmente l’idea di un mio paesaggio. L’incidenza della luce, delle maree, se mi avvicino a un paesaggio marino, le previsioni meteorologiche dell’area, sono da sempre tutti elementi che fanno parte della mia ’ricerca’, dell’esperienza unica da immortalare". L’evento è ad ingresso gratuito.