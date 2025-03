Incontro sull’adeguamento sismico e sullo spostamento degli alunni

I Consiglieri comunali del gruppo ‘Cupra per tutti’ si sono incontrati con il sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni e l’assessore ai lavori pubblici Stefano Brutti, per fare il punto sul progetto della scuola. All’incontro richiesto dai consiglieri Mario Pulcini e Claudio Carosi ha partecipato anche il dirigente ai lavori pubblici Luca Vagnoni che ha illustrato il progetto definitivo di adeguamento sismico dell’attuale plesso scolastico. Si è discusso anche del problema dello spostamento degli alunni durante il periodo di realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’attuale scuola. "In merito al progetto - affermano i consiglieri Pulcini e Carosi - siamo felici di aver appreso che finalmente si intravede una data certa di inizio lavori, verosimilmente nel prossimo mese di settembre. Un progetto così importante ed atteso da tutta la cittadinanza non poteva non prevedere il coinvolgimento delle forze di minoranza e per quanto ci riguarda continueremo a collaborare e a fare la nostra parte in tutti quei progetti che riteniamo strategici per il nostro paese". Lo scopo dell’incontro era volto a fare chiarezza sul dibattito pubblico della ricostruzione dell’attuale scuola e sugli eventuali disagi che si sarebbero potuti venire a creare durante lo spostamento degli alunni in edifici privati. "Il sindaco Piersimoni e l’assessore Brutti ci hanno rassicurato in merito all’andamento dei lavori sulle strutture individuate per lo spostamento dei ragazzi e sul fatto che entro il mese di maggio potranno essere siglati i contratti di affitto con i privati – concludono Carosi e Pulcini - Come gruppo di minoranza continueremo a monitorare la situazione, a informare i cittadini sullo stato di avanzamento del progetto, sui costi reali e a proporre soluzioni concrete volte a ridurre al minimo i disagi".

Marcello Iezzi