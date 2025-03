Incontro sulle comunità energetiche

Oggi alle 10 al Comune di Cupra si terrà l’incontro pubblico sul tema: ‘Comunità energetiche, il futuro nell’energia condivisa sui requisiti e le modalità di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo pnrr’. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni e del vice sindaco e assessore all’ambiente Lucio Spina, inizieranno gli interventi. Marzia Mattioli, di Legambiente Marche, relazionerà su: ‘Le campagne Legambiente per la promozione delle comunità energetiche’. A seguire Davide Bianchini, del Centro Servizi Volontariato delle Marche interverrà su: ‘Lo sportello del centro servizi per il supporto delle comunità energetiche’. Infine Dante Fabbioni, di Dinamo CER, presenterà la comunità energetica rinnovabile. Al termine sarà aperto il dibattito per il confronto con il pubblico che, come avviene sempre in questi incontri, sarà molto partecipato.