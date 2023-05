Incontro sulle patologie della spalla

Le patologie della spalla rappresentano una delle cause più frequenti di dolore e limitazione funzionale, sia in soggetti di età giovanile, che di età più avanzata. Di questo si parlerà nel corso dell’incontro ‘La spalla dolorosa. Un approccio multispecialistico e multiprofessionale’ in programma venerdì, dalle 8.30, all’auditorium comunale ‘Tebaldini’ di San Benedetto, organizzato dall’unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitativa dell’Ast di Ascoli diretta da Alfredo Fioroni. L’evento formativo, nel corso del quale relazioneranno professionisti del settore, partendo da una innovativa classificazione della ‘spalla dolorosa’, affronterà il temi della diagnosi differenziale reumatologica e neurologica, lo studio radiologico, l’approccio chirurgico, sia in ambito artroscopico che protesico, il trattamento riabilitativo declinato nei diversi setting e le nuove procedure di gestione multiprofessionale ed interdisciplinare.