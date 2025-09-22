Incredibile ribaltone: lo Spezia batte il Picchio

2

SPEZIA

3

: Dente, Candido, Di Salvatore (dal 30’ s.t. Russo), Rama, Zagari, Di Teodoro, D’Agostino (dal 45’ s.t. Mbaye), Vischia (dal 21’ s.t. Vallorani), Tassotti, De Witt (dal 21’ s.t. Casillo), Finotti (dal 30’ s.t. Pagnotta). Panchina: Rosa, Rossetti, Angelino, Picca, Tocchi, Balducci, Bruni. All. Corsi

SPEZIA: Guidi, Nicolai, Banti, Lorenzelli (dal 19’ s.t. Vannucci), Martinelli, Bertoncini (dal 33’ s.t. Schembre), Insignito (dal 13’ s.t. Camara), Marchini, Conte, Lontani (dal 13’ s.t. Cassano), Ferrazza (dal 19’ s.t. Del Sante). Panchina: Altemura, Doretti, Fantinati, Vignali, Felici, Vicari, Amato. All. Terzi

Arbitro: Barbatelli di Macerata

Marcatori: al 21’ p.t. Rama (A), al 12’ s.t. Finotti (A), al 18’ s.t. Cassano (S), al 43’ s.t. rig. Conte (S), al 46’ s.t. Conte (S)

Note - Ammoniti Di Salvatore, Di Teodoro, Tassotti per l’Ascoli, Martinelli, Conte per lo Spezia. Angoli: 6-7. Recuperi: 2’ p.t., 4’ s.t.

La Primavera dell’Ascoli crolla proprio sul più bello e si fa superare al fotofinish dallo Spezia. Nella seconda giornata di campionato, andata in scena sabato mattina al Picchio Village, i liguri sono riusciti a prevalere con un rocambolesco due a tre al termine di un incontro avvincente e ricco di colpi di scena. Davvero un peccato per i ragazzi allenati dal tecnico Corsi che, dopo il roboante 6-2 ottenuto in trasferta a Salerno, avevano tra le mani l’occasione giusta per bissare il successo ottenuto in terra campana e restare in vetta alla classifica. Il confronto si mette subito sul binario giusto per il Picchio con il gol trovato nel corso del primo tempo dal bianconero Rama. Bravo nell’occasione il centrocampista ad approfittare di una respinta difettosa del portiere avversario Guidi, infilando agevolmente di testa da due passi.

Nella ripresa l’Ascoli trova anche il raddoppio con Finotti che recupera un pallone vagante che gli consente di sprigionare un destro che sul primo palo beffa ancora l’estremo difensore dello Spezia. Sul doppio vantaggio la partita pare in cassaforte, ma non è affatto così. Gli ospiti infatti reagiscono in maniera decisa fino a ribaltarla. A dimezzare lo svantaggio è Cassano. Nei minuti finali il Picchio crolla sulla doppietta di Conte che prima su rugore e poi nel recupero firma il definitivo sorpasso.

Le altre. A sorridere invece sono stati gli under 15 di Capriotti che in casa del Cerignola hanno saputo imporsi 2-0 con le firme di Sirocchi e Coderoni. Nell’altro confronto con i pugliesi gli under 17 di Ionni pareggiano 2-2. Per i bianconeri a segno Aloisi, autore di una doppietta.

mas.mar.