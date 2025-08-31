Incrocio nel mirino: "Ennesimo incidente, serve più sicurezza"

Troppi incidenti all’incrocio per l’Ancaranese, servono soluzioni. L’ennesimo incidente, avvenuto ieri mattina, intorno alle 11, lungo la Salaria, nel cuore della frazione di Villa Sant’Antonio, ripropone la pericolosità dell’incrocio. Un’auto, che procedeva in direzione Ascoli, mentre stava girando in direzione della provinciale Ancaranese, è entrata in collisione con un’altra auto, che usciva dal sottopasso. Un urto violentissimo, che ha determinato diversi danni alla carrozzeria delle auto, ma per fortuna ha lasciato illesi i due conducenti. Sul posto sono subito interventi gli agenti della municipale di Ascoli, che hanno provveduto ai rilievi di legge, a loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica di quanto è accaduto. Intanto l’incidente ha creato forti rallentamento e anche l’interruzione del traffico, per permettere di rimuovere i mezzi incidentati. I cittadini di Villa Sant’Antonio puntano il dito sull’incrocio: "Sono necessari interventi urgenti – dichiara Alvaro Simonetti – per mettere in sicurezza quello che sta diventando uno degli incroci più pericolosi di Castel di Lama. Da tempo lanciamo l’allarme, si assiste ad un numero di incidenti incredibile e quindi abbiamo chiesto sia al sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, che di Ascoli Marco Fioravanti di attivarsi per mettere in sicurezza questo tratto di strada, prima che succeda qualcosa di grave. Chiediamo anche l’installazione dei dissuasori, qui si corre troppo e non c’è controllo".

Il malcontento è diffuso, tra chi propone soluzioni concrete e chi punta il dito contro la condotta di guida. "Serve un provvedimento serio e risolutivo – gli fa eco un altro residente – non si può vedere un incidente al giorno. È un incrocio pericoloso sia per gli automobilisti che per i pedoni. Servirebbero dossi in entrambe le direzioni, inoltre sarebbe opportuno rifare il manto stradale sulla provinciale Ancaranese, piena di crateri, che non si è più che attenti si rischia di rompere l’auto. Servono soluzioni, qui la gente arriva veloce, corrono come matti – concludono categorici – prima o poi ci scappa il morto".

Maria Grazia Lappa