Incubo baby gang, tre ragazzi indagati

Sono tre ragazzi, tutti ascolani, i soggetti indagati per l’aggressione a due minorenni avvenuta la notte fra l’8 e il 9 ottobre 2022 in Piazza Ventidio Basso, nel pieno centro storico di Ascoli e c’è anche il forte sospetto che gli stessi siano responsabili anche dell’ulteriore aggressione avvenuta nei giorni precedenti al Natale ai danni di un ragazzo in via del Trivio nei pressi del teatro. Una baby gang della quale ha parlato la scorsa settimana il questore di Ascoli Massimo Modeo nel tracciare il bilancio dell’attività del 2022 e segnalare le emergenze più pregnanti, fra le quali certamente il disagio giovanile registrato negli ultimi mesi in provincia e manifestatosi attraverso episodi di violenza tanto assurda quanto gratuita. Per quanto accaduto a ottobre sono indagati dalla Procura di Ascoli due ragazzi di 18 e 19 anni; la Procura per i Minori di Ancona procede invece per il terzo soggetto, un 17enne. Quella sera furono picchiati due ragazzini ascolani a San Pietro Martire, per motivi assolutamente futili, quasi che gli aggressori avessero deliberatamente preso un pretesto qualsiasi, del tutto insignificante, per agire con deliberata violenza.

Il minorenne è accusato di aver procuratore lesioni ad un ragazzino, mentre i due maggiorenni sono ritenuti responsabili di aver picchiato un altro ragazzino intervenuto per difendere l’amico. Entrambi gli aggrediti hanno riportato ferite medicate al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni. Una ricostruzione che non convince però i familiari del primo ragazzino aggredito. Si sono rivolti all’avvocato Fabio Luzi sostenendo che anche i due maggiorenni hanno partecipato all’aggressione, agendo con la tecnica del branco che circonda la preda. Ritengono si sia trattato di un’azione combinata che ha avrebbe coinvolto tutti i tre indagati e non solo il minorenne.

Della dinamica dei fatti si sono occupati gli agenti della questura di Ascoli coordinati dal sostituto procuratore Mara Flaiani, titolare del fascicolo riguardante i due ascolani di 18 e 19 anni, e la Procura per i Minori di Ancona per il 17enne. I due ragazzini aggrediti già la sera stessa fecero alla polizia i nomi di chi li aveva picchiati, persone che evidentemente conoscevano, almeno per nome. Le indagini sono state suffragate anche da testimonianze di altri giovani presenti e dalle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza in funzione a San Pietro Martire. Quelle di via del Trivio contribuiranno a definire anche se gli stessi tre ascolani sono responsabili dell’ultima aggressione avvenuta prima di Natale.

Peppe Ercoli