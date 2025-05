Incubo morti bianche. Raddoppiano le vittime e sugli infortuni. Piceno maglia nera

I dati recentemente pubblicati dall’Inail e riferiti al primo trimestre del 2025 tracciano un quadro allarmante per la provincia di Ascoli. Rispetto allo stesso periodo del 2024, gli infortuni sul lavoro sono aumentati dell’1,4%, passando da 504 a 511 casi, un incremento superiore alla media regionale. Ancora più grave è il raddoppio degli infortuni mortali: da 2 a 4 in tutta la regione, con ben la metà avvenuti proprio nella provincia ascolana. Le vittime, due uomini e due donne, erano tutte di nazionalità italiana.

A commentare il report è Guido Bianchini, past president del COCOPRO Inail, che parla di una situazione "preoccupante": "Dopo i risultati positivi dello scorso anno, gli infortuni tornano a crescere e il numero di incidenti mortali raddoppia. La situazione resta critica nella nostra provincia, dove si registra un incremento superiore alla media regionale e la metà dei decessi sul lavoro".

Sul fronte delle malattie professionali, le denunce nella provincia di Ascoli Piceno aumentano del 14,8%, salendo da 209 a 240 casi, in netta controtendenza rispetto al dato generale, che registra un calo del 7,7% su scala nazionale. Preoccupano in particolare i disturbi psichici e comportamentali (ICD-10 F00-F99), che triplicano (+200%, da 2 a 6 casi), e le malattie del sistema nervoso (+10,9%, da 266 a 295 nelle Marche), sintomo, secondo Bianchini, di un crescente impatto psicologico delle condizioni lavorative moderne.

"È evidente la necessità di investimenti più mirati nella prevenzione e nella sicurezza. Serve maggiore impegno nella formazione e nell’addestramento dei lavoratori – commenta Bianchini - soprattutto nei settori più colpiti. È inoltre fondamentale rafforzare la collaborazione tra istituzioni, imprese e rappresentanze sindacali per garantire ambienti di lavoro più sicuri".

A pesare sulla situazione, sottolinea infine Bianchini, anche l’elevata incidenza di irregolarità emerse durante le ispezioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, un campanello d’allarme che, a suo dire, richiede "azioni concrete e tempestive". I numeri indicano un’inversione di tendenza negativa nella provincia di Ascoli, che torna sotto i riflettori non solo per l’aumento degli infortuni, ma anche per la recrudescenza di patologie professionali legate allo stress e alla salute mentale. Una sfida aperta per le istituzioni, le aziende e le parti sociali, chiamate a non abbassare la guardia.