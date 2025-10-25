Incubo sosta: "Parcheggi residenti occupati dai cantieri"

La ricerca di un parcheggio nel quartiere Piazzarola è diventata un’impresa quasi impossibile. A denunciarlo è una residente di Rua dei Della Torre, che racconta con amarezza, al Carlino, le difficoltà quotidiane vissute dagli abitanti della zona, alle prese con la progressiva riduzione dei posti auto e con una gestione dei permessi che molti definiscono confusa e poco trasparente.

Secondo la segnalazione, con l’avvio dei lavori di ricostruzione post-sisma, gran parte dei parcheggi "gialli" riservati ai residenti sono stati occupati dai cantieri o dai mezzi di servizio, spesso senza alcuna autorizzazione o con permessi temporanei rinnovati di continuo. Particolare criticità riguarda via Massimo D’Azeglio, strada aperta al traffico nelle ore mattutine per consentire l’accesso alla scuola omonima. "Il transito è consentito fino alle 14 – spiega la residente – ma, nonostante la segnaletica vieti chiaramente la sosta, nessuno effettua controlli o sanzioni. Così la via è diventata una terra di nessuno, dove parcheggia chiunque".

A rendere la situazione ancora più paradossale è un presunto errore amministrativo che ha escluso Rua dei Della Torre dal cosiddetto ’settore A’ del piano parcheggi cittadini, quello che regola le aree di sosta riservate ai residenti del centro storico. "Un refuso della vecchia amministrazione che nessuno ha mai corretto. E così noi risultiamo come se abitassimo in una zona non regolamentata".