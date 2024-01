Incubo truffe online. Assicurazioni false e raggiri: tre denunciati

A conclusione di una serie di accertamenti in indagini, i carabinieri della stazione di Montegiorgio, hanno identificato e denunciato due uomini e una donna, responsabili del reato di truffa, riconducibile a finti contratti di assicurazione e acquisti online. Uno dei casi di denuncia riguarda un 62enne pregiudicato di Pescara. L’uomo aveva contattato una donna di Belmonte Piceno interessata all’acquisto di un tavolo in vendita su una piattaforma online. Dopo aver convinto la vittima a recarsi presso un ‘Postamat’ locale, l’uomo l’aveva ingannata facendosi accreditare sulla sua carta ‘Postepay’ la somma di 250 euro, per poi rendersi irreperibile. Denunciata per truffa, anche una donna di 34 anni, risultata pregiudicata anche lei, residente a Caserta. La donna aveva simulato la vendita online di una polizza assicurativa, riuscendo a farsi accreditare sulla sua carta ricaricabile la somma di 430 euro, senza attivare il relativo contratto. Gli accertamenti, che hanno incluso l’analisi dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria, hanno consentito di individuare e denunciare la responsabile. Il terzo episodio di truffa conclusosi con la denuncia, si è verificato a Montegiorgio e vede responsabile del reato un uomo di nazionalità indiana di 63 anni. Il truffatore (anche in questo caso risultato essere pregiudicato) ha agito ai danni di un uomo residente a Monte Urano. Nello specifico, il 63enne era riuscito a farsi accreditare dalla vittima, la somma di 670 euro (versata tramite due bonifici bancari su conto corrente riconducibile al truffatore) fingendo di voler vendere una polizza Rca. Anche in questo caso, dopo aver ottenuto il denaro, il truffatore si era reso irreperibile. I tre casi di truffa risolti a seguito di indagini, dimostrano l’importanza della presenza attiva dei carabinieri sul territorio e l’indispensabilità della collaborazione dei cittadini nella segnalazione di fatti e circostanze relativi a raggiri ed imbrogli. I carabinieri ricordano che, la segnalazione e l’attuazione delle misure di tutela sono fondamentali per contrastare efficacemente questi tipi di reato. È infatti necessario diffondere una cultura della sicurezza e promuovere la consapevolezza tra i cittadini, affinché possano essere protetti. Al fine di adottare precauzioni per contrastare le truffe è possibile consultare i consigli utili pubblicati sul sito dell’Arma dei carabinieri www.carabinieri.it

Paola Pieragostini