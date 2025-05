’Indagine sulla Bellezza’. Dardust in Pinacoteca apre il ciclo di incontri

La Pinacoteca lunedì alle 10.30 inaugura un nuovo format ideato dal sindaco Marco Fioravanti: ‘Indagine sulla Bellezza’. Una serie di appuntamenti, con ingresso gratuito, che nei prossimi mesi proporrà conversazioni, racconti, immagini, suggestioni con interviste a personaggi della cultura, dell’arte e del giornalismo. Il primo appuntamento dal titolo: ‘Controtempi urbani: l’architettura nella musica e viceversa’ è organizzato in collaborazione con la Scuola di architettura e Design, Unicam e Fondazione Ascoli cultura e vedrà protagonista il pianista, produttore e compositore Dardust. "Attraverso il nuovo format vogliamo creare momenti di condivisione e confronto insieme a personaggi di spicco del mondo della cultura, dell’arte e del giornalismo – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti –. Ho sempre pensato che sia importante saper esplorare, con diversi sguardi, le molteplici interpretazioni di ciò che consideriamo ‘bello’: farlo con personaggi di spessore, stimola il dialogo e arricchisce la comunità. Durante una colazione con l’amico e poeta Davide Rondoni si è poi concretizzato il progetto. Il primo appuntamento sarà con il ‘nostro’ Dardust, talento di caratura internazionale che porta il nome di Ascoli Piceno in tutto il mondo: con lui parleremo di architettura nella musica".

A confrontarsi con l’artista saranno Roberta Cocci Grifoni e Federica Ottone, docenti della Scuola di architettura e design che si occupano di progettazione ambientale. Introdurranno l’intervista il sindaco Marco Fioravanti e il direttore dei Musei Civici, professor Stefano Papetti. "Musica e architettura – ha affermato Papetti – hanno in comune il rispetto di regole e di principi compositivi che ogni artista declina secondo il proprio estro, facendo emergere la propria creatività". Per Dardust sarà l’occasione per parlare del suo nuovo progetto discografico, Urban Impressionism, uscito l’8 novembre per Artist First e Sony Masterworks, un lavoro al pianoforte che esplora nuove combinazioni di suoni e contrasti. "Ho cercato di realizzare un album dalle atmosfere urbane e oniriche. Mi piaceva l’idea di andare a colorare il bianco e nero delle nostre zone emotive come un pittore impressionista. Le periferie che si vestono di nuovi colori non sono altro che ‘i non-luoghi’ della nostra sfaccettata sfera emotiva lasciati in disparte, i nostri traumi, le nostre ferite".