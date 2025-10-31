Indagini archeologiche per il nuovo polo scientifico

Partono le indagini archeologiche preventive nell’area del vecchio ospedale Mazzoni, all’interno dell’attuale Polo universitario di Sant’Angelo Magno. Si tratta di un passaggio fondamentale per aprire la strada alla riqualificazione dell’ala Nord e dell’ex reparto Malattie infettive, dove sorgerà il nuovo Polo scientifico e tecnologico. Dopo l’aggiudicazione dei lavori, avvenuta a dicembre 2024 alle imprese ascolane Gaspari e Travaglini, con un ribasso che ha portato l’importo a 12,1 milioni di euro (coperti da un finanziamento totale di 16,5 milioni), il Comune ha ora affidato l’incarico per i saggi archeologici preliminari. Oltre ai sondaggi, l’incarico prevede l’assistenza archeologica durante tutto il periodo degli scavi, così da monitorare eventuali ritrovamenti, come richiesto dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. L’intervento è in linea con le direttive del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, in sinergia con gli uffici tecnici comunali e le imprese esecutrici. Si entra così nella fase operativa di un progetto strategico per il futuro dell’area. Il progetto prevede la rifunzionalizzazione dell’ala Nord e dell’ex Malattie infettive, con la creazione di un moderno Polo scientifico e tecnologico: 1.070 metri quadrati saranno dedicati a laboratori, mentre altri 1.238 metri quadrati ospiteranno servizi e spazi comuni. Saranno inoltre realizzati ambienti per l’Università, tra cui aule (443 mq), segreteria (333 mq), mensa (552 mq), alloggi per docenti (452 mq), magazzini e ulteriori spazi universitari (1.636 mq). Prevista anche la sede del sestiere della Piazzarola e alcuni locali parrocchiali. Le strutture riqualificate diventeranno un vero e proprio incubatore e acceleratore di imprese, con l’obiettivo di sostenere la nascita di nuove realtà imprenditoriali e favorire l’innovazione e la transizione digitale delle aziende del territorio. Il nuovo centro sarà un punto di eccellenza per lo sviluppo tecnologico e scientifico all’interno della cittadella universitaria. Resta invece separato da questo appalto l’intervento sull’ex Maternità, sempre all’interno del vecchio complesso ospedaliero, dove si punta alla realizzazione di una residenza universitaria. Un progetto significativo e imponente, dunque, che riqualificherà la zona e offrirà un ulteriore servizio alla città.

m.p.