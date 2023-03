Indagini geologiche a Piattoni

Proseguono le indagini geologiche per valutare se sull’area di Piattoni è possibile ricostruire o sarà necessario delocalizzare dopo i danni del terremoto. L’Usr (Ufficio speciale per la ricostruzione) ha commissionato l’indagine all’ingegner Oliveto. In questi giorni i tecnici sono a lavoro su tutto il versante, fino alla strada Mezzina. Dopo il terremoto si procede con l’osservazione dei danni provocati alle costruzioni e alle infrastrutture, ma anche per valutare gli effetti sul territorio. L’esito di questa indagine sarà necessario per capire se si potrà ricostruire sul luogo, oppure sarà necessaria una delocalizzazione.