"Indennizzi? Così sembra più un esproprio"

È una posizione nettissima, quella assunta da Fiba Confesercenti nella riunione andata in scena sabato scorso per parlare della direttiva Bolkestein e della questione indennizzi. La regione infatti ha invitato l’associazione di categoria a contribuire nella definizione degli stessi: va detto, in proposito, che il Ministero delle Infrastrutture ha avviato un tavolo di lavoro a Roma proprio per computare quanto spetterà ai concessionari uscenti una volta completate le procedure di gara. Un obiettivo che il governo intende raggiungere entro fine mese, anche se la categoria non si arrende e intende continuare questa annosa battaglia. "Fermo restando – scrive il presidente Nello Tizzoni – che suggeriamo di aspettare che si esprima la Corte di Giustizia Europea, tra l’altro ripresa e confermata dalla sentenza Tar Toscana sulle concessioni ante 2009, nel frattempo in merito agli indennizzi questa organizzazione non transige sul fatto che tale parola orripilante sia sostituita da valore completo dell’azienda costruita sulla concessione con valutazione della stessa, tenendo conto di tutti gli investimenti e del cosiddetto avviamento commerciale. Tutto il resto ha solo una parola: esproprio. E aprirebbe la porta a 30mila ricorsi".

La sentenza cui fa riferimento il balneare è quella emanata il 10 marzo dal tribunale amministrativo toscano, che ha fatto riflettere sulla retroattività della direttiva europea e sulla sua applicabilità alle concessioni rilasciate dopo il recepimento della Bolkestein, avvenuto nel dicembre 2009. Un passaggio, questo, che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta nella questione delle ‘aste’, anche se altri ricorsi potrebbero interpretare la normativa di riferimento in senso opposto. La sentenza di qualche giorno fa, però, potrebbe costituire un importante precedente per i futuri ricorsi sullo stesso tema. Insomma dall’incontro – al quale hanno partecipato anche il presidente di Confesercenti Marche Sandro Assenti, la vicepresidente provinciale Antonia Fanesi, il direttore provinciale Elena Capriotti, il presidente regionale Fiba Serafino Bernardini e provinciale Tizzoni, l’assessore comunale Lorenzo Vesperini – è emerso che la questione è ben più complessa di quanto si possa immaginare a questo punto. Ai lavori del tavolo romano ha assistito, peraltro, anche Giuseppe Ricci, il quale ha già rivolto al ministro Salvini un lungo e accorato discorso. Il vicepremier, nel rendez vous dell’11 marzo, ha messo in chiaro che l’unico argomento all’ordine del giorno sarebbe stato quello degli indennizzi.

Giuseppe Di Marco