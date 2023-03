Indifferenziato, da aprile si va verso Relluce

Indifferenziato, da aprile si va a Relluce. È questo l’indirizzo in via di approvazione in ambito Ata, nel cui contesto si è ribadita l’intenzione di tornare a conferire i rifiuti in bacino, visti gli oneri aggiuntivi a cui vanno incontro i comuni del Piceno, con aggravi sulle casse pubbliche per centinaia di migliaia di euro. L’accordo da definire prevede il trasporto del materiale nella vasca di Relluce che si sta finendo di realizzare: questa opzione dovrebbe rimanere valida per almeno due o tre anni, ma se non si troveranno valide alternative la tempistica potrebbe ulteriormente dilatarsi. Il tutto non è ancora stato deciso, visto che peraltro i comuni limitrofi al sito hanno presentato ricorso al Tar per scongiurare tale ipotesi.

Come quantificare l’eventuale risparmio derivante dal conferimento a Relluce? Attualmente San Benedetto porta l’indifferenziato a San Biagio, nel fermano, dove il costo a tonnellata si aggira attorno ai 200 euro. Nel nuovo sito, considerando la minore spesa in fatto di trasporto, si la trattativa si dovrebbe riportare a livelli più accettabili: tra i 130 e i 170 euro, a seconda di come andrà la trattativa. L’alternativa proposta in piano d’ambito è la vasca ‘zero’ in Alto Bretta, utilizzabile in futuro ad un costo che si assesterebbe a 95 euro. Per rimanere in tema, proprio ieri mattina il comune di San Benedetto ha istituito la commissione di controllo per supervisionare l’attività della Picenambiente spa nello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per conto dell’ente. La commissione, ricorda il vertice comunale in una nota, "è data come facoltà dal contratto stipulato tra comune e società", ed è composta dagli assessori all’ambiente Antonio Capriotti e al bilancio Domenico Pellei, dai consiglieri comunali Barbara De Ascaniis e Nicolò Bagalini, nonché dal dirigente all’urbanistica Giorgio Giantomassi e dai direttori dei servizi qualità dell’ambiente e transizione ecologica, aree verdi e cimitero, partecipate e recupero coattivo. Nel frattempo, sembra non avere un vero e proprio seguito il confronto con gli altri soci pubblici della Picenambiente per inserirla nell’alveo delle controllate. Dopo il fallimentare incontro con i sindaci, avvenuto a fine anno, l’assessore Pellei ha incontrato il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi, che si è detto favorevole all’iniziativa, purché sia giustificata dalle disposizioni di legge. Tutto qui: niente è ancora stato veramente deciso e va ricordato come alcuni consiglieri di maggioranza, come Simone De Vecchis (Rivoluzione Civica), abbiano legato la propria permanenza in maggioranza al buon esito della pratica. Anche in maggioranza, insomma, la questione non sembra essere passata in secondo piano, grazie anche alla pressione dei fuoriusciti Giorgio De Vecchis e Luciana Barlocci.

Giuseppe Di Marco