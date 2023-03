Indifferenziato, si va a Relluce C’è il via libera per metà aprile

Rifiuto indifferenziato, a metà aprile si torna a conferirlo in bacino con tariffa ridotta, ma i vantaggi economici per l’ente non arriveranno prima dell’anno prossimo. I comuni d’ambito intanto avrebbero trovato l’accordo: entro una quindicina di giorni i materiali verranno smaltiti nuovamente all’interno del bacino Piceno, e precisamente nella vasca 7 di Relluce. In questo sito, della capacità di 270mila metri cubi, si potrà conferire ad un costo ancora da definire, ma che potrebbe aggirarsi attorno ai 130 o 140 euro a tonnellata. Va da sé che in questo momento gli enti vorrebbero fare pressione al gestore per diminuire il tariffario e portarlo attorno ai 100 euro, ma in assenza di valide alternative le amministrazioni pubbliche non avrebbero molto potere negoziale.

Si tratterà comunque di un risparmio, visto che attualmente San Benedetto porta l’indifferenziato nel fermano, dove paga 145 euro a tonnellata a cui devono sommarsi oltre 20 euro di trasporto, il che vuol dire che con il passaggio a Relluce si dovrebbe mettere da parte una somma compresa fra i 30 e i 40 euro ogni mille chili. C’è da dire che, per il momento, non ci sarà alcuna ‘economia’ per le casse comunali, visto che il civico 124 di Viale De Gasperi ha già approvato il piano economico finanziario che vede un investimento di 13,1 milioni per la gestione integrata dei rifiuti. Un investimento che è stato calcolato sulla base del possibile ritorno in bacino. Morale della favola: qualsiasi ritorno in termini economici sarà contabilizzato solo con il pef dell’anno prossimo, ma la riviera può comunque tirare un sospiro di sollievo: nei mesi scorsi, infatti, il tariffario ha toccato punte, a seconda della località, di 200 euro a tonnellata, con conseguenti aggravi che hanno raggiunto i 100mila euro mensili. A dare il via libera a Relluce, fra le altre cose, è stato anche il no del Tar alla richiesta di sospensiva avanzata dai comuni di Castel di Lama e Appignano alla realizzazione della vasca 7. Il tribunale amministrativo marchigiano, con propria sentenza, ha infatti respinto il ricorso con cui i due enti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento autorizzatorio con cui la provincia di Ascoli ha consentito l’ampliamento della discarica di Relluce per rifiuti non pericolosi. In tal senso, il Tar ha precisato che il prospettato pericolo derivante dai movimenti franosi di scivolamento lungo l’impianto non riguardano, al momento, l’area in cui sarà realizzata la nuova vasca.

Giuseppe Di Marco