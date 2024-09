Indipendenti e future star. In riviera il ’Cinema pirata’

Ultimi giorni di proiezioni e incontri per la seconda edizione della Festa del Cinema Pirata, festival di cinema tra San Benedetto e Cupra, dedicato alle produzioni indipendenti Under 35 che si sono distinte per coraggio e intraprendenza. È un festival per i giovani autori che con sempre maggiore difficoltà cercano uno spazio dove presentare opere che spiccano per originalità e audacia, le cui proiezioni e gli eventi sono gratuiti per i tesserati dell’Associazione culturale Giungla Collective . Gli ultimi appuntamenti del festival sono in programma a San Benedetto, nell’ex Multisala delle Palme, grazie all’Associazione BuonVento, e nella Casa del Pescatore: alla Multisala alle 18 ’Quale futuro per il documentario? Tra true crime e cinema del reale’, con la regista Silvia Carobbio (Zalab) e il giornalista de Il Manifesto e autore di documentari e programmi radio e tv Mario di Vito, alle 22 ecco ’Habari Live, Musica da un’altro mondo e alle ore 23 dj set tantrico con GIiubilow. Presso la Casa del Pescatore alle 21 la proiezione dei film in concorso, che prevede anche una chiacchierata con i registi: Las Memorias Perdidas de Los Arboles (A. La Camera), Radio perla del tirreno (N. Arfuso), Archang3l (A. Mastrolonardo, F. Starinieri, R. Grilli, L. Cascini), Parking Review (D. Curto) Palermo 12 Giugno (G. Piazza). Lunedì 26 Agosto nell’ex Multisala delle Palme alle 12 , premiazione finale e cerimonia di chiusura del festival, che è patrocinato dai Comuni di San Benedetto e Cupra e da Marche Film Commission. Main partner sono Mubi, Bellaria Film Festival, Associazione BuonVento, Associazione Prima Persona Plurale e gode del contributo del Consorzio Universitario Piceno, BCC Banca del Piceno, Tauro Autotrasporti. L’associazione Giungla Collective è nata nel 2022, ma dal 2018 realizza cortometraggi ocumentari e video musicali e dal 2023 organizza eventi culturali legati al cinema che si svolgono tra Roma e San Benedetto, tra questi la Festa del Cinema PirataMolti dei suoi lavori sono stati presentati in importanti festival e hanno vinto premi, tra i quali, recentemente, la Menzione Speciale Ugo Adilardi al prestigioso Premio Cesare Zavattini, con il cortometraggio Forza e Coraggio, storia dei 100 anni della Sambenedettese.

Stefania Mezzina