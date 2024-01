’Indipendenza’ approda anche in riviera

Saranno presenti alle prossime elezioni regionali e anche alle amministrative: parliamo del gruppo di Indipendenza, partito di recente formazione, guidato da Gianni Alemanno che anche nelle Marche ha trovato una sua formazione, presentatasi alcuni giorni fa in sala consiliare. Antieuropeismo e focus sugli interessi nazionali sono i fattori che hanno accomunato un ensemble perlopiù forgiato da esperienze nella destra, ma che nella destra attuale non si riconosce. Tra i nomi da appuntarsi figurano il coordinatore regionale Massimo Mattoni, Giovanni Ancona (Marche Nord) e, nel gruppo rivierasco, Gian Luigi Pepa, Peppe Traini, Paolo Piattoni e Carmine Chiodi. "Nell’Ue – scrivono i referenti del partito – i ricchi diventano sempre più ricchi e tutti gli altri impoveriscono. Chi difende gli interessi dei popoli dalle bastonate dei burocrati di Bruxelles? La Lega? I Cinque Stelle? Fratelli d’Italia? Hanno raccolto milioni di voti con quelle promesse, ma poi si sono puntualmente allineati alla politica che millantavano di voler rovesciare. Il risultato? Un elettorato sempre più deluso. E la costante crescita dell’astensionismo ne è la prova". E infatti, per rimanere in ambito sambenedettese, i membri di Indipendenza annunciano battaglia contro la direttiva Bolkestein. Ma non solo: "Serve una sterzata per rompere il tabù della spesa pubblica, serve investire per dare sicurezza sociale e servizi per un’Italia che vuole tornare a crescere economicamente e demograficamente. Questa è la nostra rotta, e parte dalla comunità, dalla presenza sul territorio".