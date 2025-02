Indipendenza energetica grazie alle rinnovabili

Dalla dipendenza alle rinnovabili: Massignano traccia la strada per l’autosufficienza energetica. Alcuni mesi fa, grazie all’iniziativa di alcuni cittadini privati, è stata costituita una Comunità Energetica Rinnovabile denominata Cer Massignano facente parte dell’associazione Ets (Ente del Terzo Settore non profit). Possono aderire alla Cer tutti i cittadini massignanesi e non solo, senza limitazioni ideologiche o politiche, con l’unico obiettivo di ottimizzare i vantaggi economici, sociali e ambientali per territorio, avviandolo verso una transizione energetica che non può più essere procrastinata.

La Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) è una rilevante opportunità per tutti i cittadini, in particolare per i Comuni con meno di 5.000 abitanti. Il Gse (Gestore Servizi Elettrici) offre un contributo a fondo perduto che può arrivare fino al 40% delle spese ammissibili, destinato a chi installa un impianto fotovoltaico in una Cer. I benefici sono considerevoli per i singoli proprietari degli impianti e per i consumatori di energia elettrica e per l’ambiente. Aderire alla ‘Cer Massignano’ è indubbiamente un’opportunità poiché può portare fino all’azzeramento della bolletta elettrica. Per info 347-1477072