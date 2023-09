Infanzia e primaria Approvato il progetto per la nuova scuola

Un intervento da oltre quattro milioni di euro. E’ stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia e primaria di Piane di Morro, nel comune di Folignano, che ospiterà complessivamente circa 200 alunni. Nelle ultime ore è infatti arrivato l’ok da parte dell’ufficio speciale per la ricostruzione al termine della conferenza dei servizi, finalizzata all’acquisizione dei pareri necessari per l’approvazione. Il progetto è stato consegnato e adesso, dopo la firma del decreto commissariale, potranno partire i lavori che prevedono la demolizione del vecchio edificio in viale Venezia e la costruzione della nuova scuola. I lavori prevedono, in particolare, la realizzazione di una struttura mista in legno lamellare e calcestruzzo armato realizzata su due piani. "Abbiamo presentato il progetto aggiornato per poter avere un edificio in ‘classe 4’, così come ci era stato richiesto dall’ufficio speciale per la ricostruzione circa un anno fa -spiega il sindaco folignanese Matteo Terrani -. Questo ha comportato un anno di lavoro in più per i progettisti che hanno dovuto adeguare tutti gli elaborati tecnici. Se da un lato c’è stato un rallentamento dei tempi, dall’altro lato l’adeguamento progettuale ci porterà ad avere un’opera che durerà a lungo e che accoglierà i nostri bambini per tutto il resto di questo secolo, una costruzione con i massimi standard di sicurezza così come avviene per le strutture pubbliche strategiche in classe d’uso 4". "Siamo felicissimi di veder partire questo progetto voluto ed atteso da anni che riguarda l’intera comunità folignanese – prosegue l’assessore all’istruzione Brunella Casini -, perchè investire nella scuola significa investire nel futuro. Per noi la priorità assoluta è fare in modo che dentro alle nostre scuole i bambini siano sicuri e abbiano un ambiente confortevole, stimolante e bello. La scuola è stata sempre la nostra priorità, lo abbiamo già dimostrato in questi anni e vogliamo fare ancora di più"". Ma come sarà la nuova scuola? Innanzitutto, ci sarà una riqualificazione ambientale con la ricostruzione del complesso scolastico al fine non solo di migliorare la sicurezza degli ambienti, ma anche di realizzare nel complesso una scuola di tipo ‘aperto’, uno spazio polifunzionale flessibile al territorio circostante, allo scopo di realizzare iniziative a forte valenza socializzante e culturale. Il progetto, oltre a prefissarsi quale ulteriore obiettivo il raggiungimento di un complesso a consumo quasi zero, restituirà un edificio aperto a tutti senza vincoli o barriere architettoniche.

Matteo Porfiri