Al telefono col 118 salva la moglie

Ascoli, 2 marzo 2024 – E’ stata una giornata di grande lavoro per i sanitari del 118 che in particolare ieri mattina hanno dovuto soccorrere due persone giovani, una delle quali, un 40enne ascolano, non ce l’ha fatta e nonostante tutti i tentativi di salvargli la vita messi in atto dagli operatori sanitari è deceduto al pronto soccorso. L’uomo aveva già problemi di salute che lo affliggevano ed il malore gli è costato purtroppo la vita.

E’ invece ricoverata in rianimazione una donna di 36 anni, anche lei vittima di un grave malore. La madre di famiglia è stata colta da infarto intorno alle 7 di ieri mattina mentre si trovava col marito e i figli piccoli nella loro abitazione lungo la vallata. La famiglia come tutte le mattine si era messa in movimento per affrontare gli impegni della giornata, ma improvvisamente si è accasciata a terra lamentando forti dolori allo stomaco. Il consorte non si è perso d’animo e ha subito composto il numero delle emergenze. All’operatore che ha risposto alla sua chiamata ha spiegato che la moglie aveva perso i sensi e non respirava. Sono stati attivati immediatamente i soccorsi e un’ambulanza è stata inviata sul luogo indicato con a bordo personale medico. Nel frattempo l’operatore sanitario ha continuato la telefonata con l’uomo guidandolo nelle manovre del massaggio cardiaco alla moglie esanime.

Arrivata la prima ambulanza , i soccorritori di Centobuchi hanno continuato la rianimazione con l’utilizzo del defibrillatore, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza medicalizzata partita da San Benedetto. La paziente è stata quindi stabilizzata e trasportata a sirene spiegate nel reparto di emodinamica dell’ospedale Mazzoni di Ascoli dove è stata presa in cura. E’ poi stata trasferita nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.

Il primo soccorso operato dal marito sotto la guida dell’operatore sanitario al telefono è stato fondamentale per farla arrivare in ospedale ancora viva e dar quindi possibilità di sopravvivere al gravissimo malore che la 36enne ha avuto. Un’ulteriore conferma che, in caso di malori di questa natura, è importantissimo e spesso decisivo il massaggio cardiaco, così come è fondamentale che chi chiede soccorso non si faccia prendere dal panico, ma mantenga i nervi saldi, ascolti e collabori con l’infermiere del 118 che ha il compito di aiutare e istruire ad eseguire manovre salvavita in attesa dell’ambulanza. Un soccorso analogo circa un mese fa ha salvato la vita ad un uomo che ha avuto un malore di natura cardiaca alle spalle del Duomo di Ascoli.