Infastidisce clienti, 26enne denunciato

Un cittadino straniero, clandestino e senza fissa dimora, è stato intercettato dai carabinieri di Cupra Marittima che l’hanno denunciato per il mancato rispetto delle norme sull’immigrazione e munito del provvedimento di espulsione. L’operazione, condotta alcuni giorni fa, è stata il frutto della collaborazione tra la polizia locale ed i carabinieri di Cupra. Si tratta di un marocchino di 26 anni che infastidiva gli avventori dei locali che incontrava lungo il suo peregrinare nella località costiera. Scattata la segnalazione per opera di alcuni cittadini, preoccupati per il comportamento del nord africano, la polizia locale è subito intervenuta, ma non è stato facile contenere il comportamento del giovane. A quel punto gli agenti hanno chiesto l’aiuto dei militari dell’arma della locale stazione che sono arrivati sul posto in pochi minuti ed hanno messo la situazione sotto controllo. Il giovane magrebino è stato condotto in caserma per l’identificazione e durante questa fase è emerso che si trovava in Italia in condizioni di clandestinità. Completato l’iter del caso, il giovane marocchino è stato denunciato e poi messo a disposizione delle autorità preposte per l’espulsione al territorio italiano.