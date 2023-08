"Infermiera in servizio aggredita da un medico"

"Un’infermiera è stata aggredita da un medico durante l’orario di lavoro": è quanto sarebbe accaduto alcuni giorni fa nell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. La denuncia pubblica dell’episodio, dopo che la diretta interessata ha informato con una comunicazione scritta e protocollata il direttore generale dell’Ast, Nicoletta Natalini, arriva dal Nursind. Il sindacato degli infermieri definisce la vicenda "un inaccettabile atto di violenza" e chiede, oltre all’avvio di un’indagine interna, un provvedimento disciplinare nei confronti del medico. Il segretario territoriale del Nursind, Maurizio Pelosi, parla di "un gravissimo incidente accaduto ai danni di un’infermiera che stava svolgendo il suo turno di lavoro. L’operatrice sanitaria ha subìto violenza fisica e verbale, perpetrata da un medico all’interno della stessa unità operativa, come già portato alla conoscenza del direttore dell’Ast Natalini. Il medico ha rivolto una serie di insulti altamente offensivi all’infermiera in presenza di altri sanitari, afferrando e strattonando l’infermiera contro un macchinario. Tale condotta ha prodotto conseguenze fisiche e psicologiche nell’infermiera, che in Pronto soccorso ha avuto una prognosi di 3 giorni".