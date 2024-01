Infermiere e nutrizionista

Nella provincia di Ascoli si ricerca infermiere o infermiera professionale, in possesso di laurea in scienze infermieristiche. E’ richiesta esperienza nel ruolo. Ci sono anche altre opportunità di lavoro nei più diversi settori. Cooperativa ricerca educatore/educatrice o psicologo/a per assistenza domiciliare a minori. Anche qui è richiesta esperienza nel ruolo. Ancora, si ricerca iologo nutrizionista. Se interessati, inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email civitanovamarche@dietnatural.it. Si ricerca contabile e/o addetto paghe e contributi con esperienza in studi commerciali. E’ richiesta preferibilmente conoscenza del programma Teamsystem. Si ricerca anche addetto/a al back office per la gestione dell’agenda appuntamenti e distribuzione degli stessi agli agenti, inserimento contratti. Si ricerca stampatore di materie plastiche, addetto allo stampaggio a freddo da filo e in grado di utilizzare presse orizzontali multistrato. Si ricerca disegnatore meccanico in possesso di laurea e/o diploma in ambito tecnico. E’ richiesta ottima conoscenza e utilizzo Cad. Si ricerca magazziniere under 35 per gestione merci, compilazione documenti di trasporto. E’ richiesta ottima conoscenza del pacchetto Office. Infine, si ricercano addetti alle vendite per agenzia di scommesse per mansioni di cassa e tenuta di sala. Per candidarsi inviare il curriculum vitae a terminalista18@gmail.com o telefonare al numero di cellullare 3291261023. Per ulteriori informazioni su questi annunci o per candidarsi a ricoprire uno di questi incarichi è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto (centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it, 0735/655600).