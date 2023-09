Infermieri, l’Usb chiede la proroga

L’Usb chiede la proroga degli infermieri in servizio negli ospedali Piceni il cui contratto scade il prossimo 30 settembre. ‘Riteniamo urgente e indifferibile – dice Mauro Giuliani - prorogare i contratti in scadenza il prossimo 30 settembre relativi a personale infermieristico precario assunto con delibera 511 del 29 giugno 2023. La carenza di organico nella nostra Ast sta producendo, da anni, carichi di lavoro che generano sofferenza da parte del personale che è, spesso e volentieri, sottoposto a turni anche di 12 ore, richiami a tutte le ore per coprire assenze improvvise. Non comprendiamo come la direzione possa non procedere a rinnovare i contratti dinanzi alla oggettiva grave carenza di personale".