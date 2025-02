Infermieri, meeting per gli studenti

Si è tenuto un incontro istituzionale tra il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Ascoli, Mirko Porfiri, e il direttore del corso di laurea in Infermieristica Univpm-sede ascolana, Stefano Marcelli, per discutere temi rilevanti per la professione infermieristica e la formazione degli studenti. Tra le iniziative proposte, si è parlato dell’organizzazione di un meeting rivolto agli studenti del terzo anno, da tenersi prima della seduta di laurea, in collaborazione con gli Opi limitrofi. L’obiettivo è informarli sul ruolo dell’Opi, le modalità di iscrizione all’Albo e l’importanza della rappresentanza professionale. Un altro punto centrale dell’incontro è stato l’impegno a promuovere giornate formative e convegni congiunti tra Opi e Univpm, per approfondire temi di interesse infermieristico e favorire il confronto tra studenti e professionisti.