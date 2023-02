"Inferno tra Siria e Turchia Così provo a dare un aiuto"

Ha solo 23 anni ma conosce da vicino il dramma del terremoto, William Tagliapini. Il giovane di Roccafluvione, ancora memore del sisma del 2016, si è trovato suo malgrado a vivere in prima persona anche quello tra Turchia e Siria, che conta attualmente oltre 25mila vittime. Alle 4.17 del 6 febbraio William si trovava in viaggio a Sanliurfa, in Mesopotamia, per un impegno lavorativo, essendo ispettore per l’ente nazionale di meccanizzazione agricola. Il 23enne era in compagnia del suo amico Francesco Topi, di Roma, quando entrambi sono stati svegliati dalla terribile scossa 7.8.

William, che ricorda di quei momenti?

"Sembrava che la stanza fosse stata sradicata da terra e fosse in balia del vento. Fortunatamente per noi l’albergo era un edificio di 300 anni con pareti di almeno cinquanta centimetri nel centro storico, che ha addirittura accolto sfollati dalla notte successiva. In strada, diverse famiglie erano in fuga senza una casa con solo i loro bambini in braccio avvolti in spesse coperte, sotto una pioggia incessante verso luoghi sicuri, accompagnate dalla tremenda voce degli Imam che scandivano le successive lunghe ore della notte pregando a morte. Ci siamo messi a disposizione della popolazione, offrendo il nostro aiuto in ogni modo possibile".

Come siete riusciti ad essere di supporto in una situazione così terribile?

"Seppur a fatica, siamo riusciti ad arrivare a Gaziantep. Ci siamo soffermati davanti a un palazzo di otto piani completamente distrutto. Le forze dell’ordine ed alcuni civili erano in cima alla montagna di macerie, estraendo cadaveri e passandoseli fino alla base dove venivano riconosciuti dai familiari, mentre alla base una signora scavava da sola a mani nude chiamando e tendendo l’orecchio. Ci siamo messi a scavare con lei. Non dimenticherò mai l’immagine di un peluche di Paperina pieno di polvere e detriti, appartenuto a qualcuno che era probabilmente a centimetri di distanza ma, in quel momento, irraggiungibile. Poi siamo stati allontanati dalle forze dell’ordine e ci siamo messi in viaggio per raggiungere l’aeroporto di Adana allo scopo di ripartire. Ma il nostro aiuto prosegue, perché abbiamo deciso di aprire una raccolta fondi".

Qual è il suo appello?

"Chiedo a chiunque ne abbia la possibilità di donare, qualsiasi ente ufficiale va bene, noi abbiamo mandato dei soldi a Tugrul Çonoglu, il ragazzo della reception dell’albergo di Sanliurfa che malato, al freddo e vittima lui stesso, ha rinunciato a dormire per aiutare le altre vittime, occupandosi di portare vestiti e medicine a chi ne ha bisogno. Chi abbia voglia di donare a lui può scrivermi in privato, anche su Facebook".

Matteo Porfiri