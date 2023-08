Infilati in due sull’altalena: i pompieri liberano i piccoli

E’ stato un intervento davvero particolare quello eseguito dai vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto nella notte fra martedì e mercoledì nell’area tematica del lungomare sul versante nord del torrente Ragnola a Porto d’Ascoli. La richiesta parlava di due bambini rimasti incastrati sul seggiolino di un’altalena e tanto era davvero accaduto. In sintesi, i genitori avevano fatto salire i piccoli su un unico sedile dell’attrazione e quando è stato il momento di farli scendere si sono resi conto che i piccoli erano rimasti bloccati e non c’era verso di toglierli da quella difficile situazione senza correre il rischio di procurare dolore o addirittura danni fisici ad entrambi. E’ stato così necessario chiedere aiuto ai vigili del fuoco sono accorsi e dopo aver studiato la situazione, hanno deciso di smontare l’altalena e mettere a terra il seggiolino con i due bambini incastrati. Un’operazione delicata quanto singolare, ma ben riuscita, senza alcuna sofferenza per i bambini che, preoccupati, ma anche incuriositi dell’accaduto, sono stati liberati e affidati ai genitori che difficilmente faranno ancora lo stesso errore. Un evento che serva anche da monito per altri genitori