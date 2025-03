Infiltrazioni a scuola. Chiude la primaria, a Roccafluvione bambini trasferiti

Polemiche, a Roccafluvione, per le infiltrazioni di acqua piovana che, in questi giorni di maltempo, hanno riguardato alcuni edifici scolastici. In particolare, la scuola primaria: il sindaco Emiliano Sciamanna ha disposto la chiusura del plesso, con le lezioni che riprenderanno domani. E’ stato previsto, però, il trasferimento provvisorio delle cinque classi nella struttura che ospita la scuola secondaria, mentre la classe 4A a tempo pieno svolgerà le sue attività nell’aula magna che si trova sotto il plesso dell’infanzia.

"L’ordinanza di chiusura e lo spostamento delle cinque classi della primaria sono risultate, purtroppo, le uniche azioni possibili di fronte all’emergenza legata alle infiltrazioni di acqua piovana – spiega il sindaco Emiliano Sciamanna –. Pertanto ho ritenuto prioritario tutelare la sicurezza dei nostri piccoli studenti e permettere a tutto il personale scolastico di lavorare nelle migliori condizioni almeno fino a quando, una volta effettuati i sopralluoghi necessari nei prossimi giorni, sarà stabilita l’entità dei danni e il tipo di intervento da eseguire. Per la copertura totale dell’Infanzia, comunque, abbiamo già approvato il progetto esecutivo (50.000 euro di intervento): quindi, appena la stagione lo consentirà, affideremo a una ditta specializzata i lavori di ripristino. Riguardo invece alla parte in piano di copertura in corrispondenza dell’ingresso della scuola Primaria, valuteremo insieme con l’ufficio tecnico e la ditta quale soluzione adottare nelle prossime settimane. E’ importante il dibattito, mentre a poco serve la polemica. Contano i fatti amministrativi e quei 50.000 mila euro erano disponibili già da molto prima che arrivassi io, bastava progettare e riparare quel tetto – prosegue il sindaco –. A scuola, dopo una serie di interventi per un importo di molto superiore al milione di euro, ci piove ormai da anni, anche se qualche dipendente a quanto pare non se n’è mai accorto. Quando piove, poi, si utilizzano i cestini della carta per raccogliere l’acqua che scende dai tetti. Trovare risorse economiche e soluzioni fa parte del dibattito, ma scrivere o parlare di risorse e soluzioni dimenticandosi di non averlo fatto quando era il momento invece è soltanto polemica" conclude Sciamanna.

Matteo Porfiri