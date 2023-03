Infiltrazioni al sottopasso, è scontro

È un battibecco infinito, quello tra minoranza e amministrazione sulla gestione della città: nello specifico, questa volta, si parla delle infiltrazioni al sottopasso di via Mare. "In consiglio – dice Luciana Barlocci – il vicesindaco Tonino Capriotti, in merito alla specifica interrogazione dichiarava che erano stati effettuati dei campionamenti, ai quali avrebbe contribuito l’Arpam, e che dalle analisi di tali campioni era stato escluso che si potesse trattare di refluii, le acque nere provenienti dalle condotte fognarie e altro. Ma l’Arpam, come da dichiarazione ufficiale rilasciata alla sottoscritta in data 21 marzo, non ha mai effettuato alcun campionamento presso il sottopasso di via Mare, e non ha chiaramente nemmeno emesso nessuna nota di riscontro". Per la consigliera, quindi, le parole del vicesindaco non corrisponderebbero a verità. La replica dell’assessore non si fa attendere. "Il 17 febbraio – risponde Capriotti – i tecnici dell’Arpam e della Ciip hanno ispezionato le infiltrazioni nel piano viario e nelle pareti perimetrali del ponte. In merito alle prove effettuate è emerso che le stesse non sono di fogna, e il comando dei vigili riferisce che su disposizione dell’Arpam ha effettuato nella giornata successiva il sopralluogo per verificare eventuali tracce del colorante immesso dai tecnici all’interno dei vari condotti. Il mancato affioramento del colorante esclude ad oggi la presenza di reflui fognari nelle acque che filtrano nel sottopasso. Dell’esito è stata data comunicazione il 18 febbraio all’Arpam ed il 20 alla Ciip. La problematica dell’affioramento delle acque, quindi, non trova facile risoluzione. Quello che è possibile fare è ripetere nel versante est dell’infrastruttura l’intervento effettuato ad ovest, al fine di salvaguardare il pacchetto stradale e i manufatti di contenimento. Sarà cura del sottoscritto informare sul prosieguo delle attività".