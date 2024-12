Infiltrazioni d'acqua alla scuola Bice Piacentini: necessario intervento comunale

Infiltrazioni e caduta d’acqua lungo l’atrio: in che stato si trova la scuola ‘Bice Piacentini’? È questa la domanda che il vertice comunale, cui spetta la cura di numerosi plessi in città, deve porsi, soprattutto per il plesso di via Asiago.

Qui, a seguito delle forti piogge che hanno interessato la zona costiera negli ultimi giorni, è stato necessario tirare fuori il classico secchio con tanto di straccio per evitare lo spargersi incontrollato di acqua, che sarebbe penetrata in un nuovo punto del soffitto.

La palla ora passa all’amministrazione: è all’ente comunale che spetta il compito di effettuare un sopralluogo e capire l’entità del problema, per poi prevedere eventuali opere di manutenzione con lo scopo di evitare situazioni di questo tipo.

D’altro canto il vertice di Viale De Gasperi ha puntato molto sulla riqualificazione delle scuole cittadine. Va ricordato infatti che nell’aprile del 2023 venivano avviati i lavori di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici sambenedettesi. Interventi che avevano inizio proprio con la ‘Bice Piacentini’ dell’Isc Centro: in quel caso si lavorò sulle facciate del blocco che ospita la palestra, nel quale fu ripristinata l’impermeabilità della struttura.

Ulteriori lavori vennero effettuati sulla copertura dell’immobile, e nello specifico sostituendo un centinaio di cupolini trasparenti la cui condizione era stata, a detta del comune, causa delle infiltrazioni d’acqua. Il tutto, per un importo complessivo di circa 40mila euro.

Gli edifici scolastici non sono gli unici a patire le forti precipitazioni che spesso investono la riviera: lo stesso problema è da anni il tormento del Palazzetto dello Sporto ‘B. Speca’. In questo caso il comune ha deciso di intervenire con un’opera che, pur complessiva, è solo la prima di una serie di manutenzioni.

Il mese scorso, in tal senso, è stato approvato il documento preliminare alla progettazione per l’intervento di manutenzione straordinaria: l’opera, del valore complessivo pari a 280mila euro, sarà finanziata con risorse comunali. Queste risorse serviranno a rifare due spogliatoi ex novo, in ottemperanza alle recenti normative in termini di accessibilità. In aggiunta sarà rifatta una parte dell’impianto di illuminazione, nonché la porzione sud del parquet. Infine, verrà effettuato un intervento anche sugli scarichi dell’acqua.