Infiltrazioni d’acqua in palestra: "Ci piove, deve essere rifatta"

Di piccole dimensioni e non sempre a norma, ma anche, spesso, poco salubri a causa di infiltrazioni d’acqua o per la formazione di muffa. Non tutte le scuole possono vantare, quando ne sono dotate, palestre adatte per lo svolgimento dell’attività motoria. E infatti, non è raro che gli studenti pratichino quella che un tempo veniva chiamata educazione fisica, all’aperto, ovvero nei giardini dei plessi, o addirittura in quelli pubblici. Nell’elenco delle palestre poco adatte allo svolgimento della ginnastica da parte degli alunni c’è anche quella della scuola primaria di Comunanza ‘Giuseppe Ghezzi’ dell’istituto comprensivo interprovinciale dei Sibillini dove, quando piove, le infiltrazioni d’acqua dal pavimento sono una costante. Un problema per le dieci classi della elementare i cui studenti, circa 150, sono costretti a fare ginnastica nello spazio rimanente della palestra che non è interessato dalla presenza dell’acqua (viene transennata la zona allagata). Salvo praticarla all’esterno in caso di bel tempo. Insomma, una situazione alla quale il Comune dovrà porre rimedio per permettere ai bambini di poter svolgere le ore di attività motoria previste dal piano didattico.

"Purtroppo nella palestra ci piove – viene segnalato da un cittadino –. Sembrerebbe che dopo tante sollecitazioni da parte della preside e degli insegnanti ci sia stato un interessamento da parte dell’amministrazione comunale. Ma tutta la struttura deve essere rifatta. Questo, però, non è un problema solo della scuola primaria di Comunanza, ma bensì sono tante le palestre del territorio dove non è stata fatta manutenzione e che con il passare del tempo versano in uno stato decadente. Inoltre la palestra della primaria Giuseppe Ghezzi è molto piccola e dunque, se si dovesse rifare, si spera venga concepita più grande per dare la possibilità a tutti i bambini, che sono 150, di fare attività motoria. Se il tempo è buono gli alunni fanno ginnastica in giardino dove, altresì, è necessaria una maggiore manutenzione. L’ultima volta che si è allagata la palestra è stato due settimane fa, ovvero l’ultima volta che ha piovuto".

l. c.