Infiltrazioni nel parcheggio, l’attacco dei meloniani

Al parcheggio ‘Marchegiani’ ci sono infiltrazioni, la minoranza di destra sprona sindaco e giunta ad intervenire sulla scuola sovrastante per fare in modo che i veicoli non abbiano problemi durante la sosta. La polemica questa volta viene da Fratelli d’Italia: infatti sono stati Andrea Traini e Nicolò Bagalini a depositare un’interrogazione che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale. "Al di sotto della scuola primaria ‘Armando Marchegiani’ del Paese Alto è presente un ampio parcheggio privato comprendente locali garage, posti auto e moto - scrivono i meloniani - a causa delle infiltrazioni, in molti dei locali sottostanti è presente un forte odore di muffa, non salutare né rispondente ad una buona igiene ambientale". Recentemente, dicono Traini e Bagalini, le infiltrazioni provenienti dal piano sovrastante hanno generato diversi disagi alle autovetture, agli oggetti ed alle mura del piano sottostante. "I proprietari di questi locali hanno più volte fatto presente il problema - proseguono i consiglieri - senza mai ottenere risposte concrete dalla amministrazione comunale". Date le premesse, i meloniani domandano "se è intenzione dell’amministrazione comunale risolvere i suddetti problemi relativi alle infiltrazioni riguardanti la scuola ‘Marchegiani’, e se è in essere un iter procedurale che l’amministrazione comunale sta percorrendo per risolvere la questione". I meloniani chiedono se il sindaco "ritiene che la situazione rappresenti una priorità, con conseguente necessità di messa in sicurezza della scuola".