Infiorata ad Offida pensando all’ambiente

Una domenica particolare quella di Offida, che ha visto una grande partecipazione di pubblico per l’infiorata, che si è tenuta in piazza del Popolo. Una mattinata all’insegna del divertimento e dell’allegria per grandi e piccoli. Soddisfazione è stata espressa dagli amministratori, che hanno sottolineato che Offida è sempre pronta a sostenere le tematiche ambientali. L’evento realizzato interamente con segatura riciclata è stato organizzato dalla PicenAmbiente in collaborazione con il Comune di Offida e mira a educare i partecipanti sull’importanza della raccolta differenziata, con particolare attenzione ai nuovi colori per la separazione dei rifiuti plastici (che da blu diventerà giallo) e cartacei (che da giallo diventerà blu). Attraverso attività interattive e laboratori, i partecipanti hanno potuto imparare pratiche semplici ma efficaci per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Il gioco e la condivisione durante l’Infiorata hanno rappresentato un’opportunità per responsabilizzare ciascun cittadino sull’importanza del riciclo e della riduzione degli sprechi.