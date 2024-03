Infiorata con segatura riciclata

L ‘amministrazione comunale di Castel di Lama, in collaborazione con PicenAmbiente Spa, organizza per sabato, dalle 15 alle 19, in piazza della Libertà, un evento di educazione ambientale, accompagnato dalla realizzazione di due tappeti di ‘infiorata’ realizzati con segatura riciclata, una composizione che coinvolgerà tutti i partecipanti. "La manifestazione – dichiara il portavoce del sindaco, Cristofori – oltre ad essere un momento di sensibilizzazione dedicato ad adulti e bambini, sarà anche l’occasione per conoscere le nuove modalità di conferimento. Infatti con un’ordinanza del sindaco si è provveduto ad estendere gli orari di conferimento dalle 18 alle 04 nei giorni dedicati, questo per venire incontro ai cittadini che in questi anni hanno dimostrato una grande attenzione nel riciclo".