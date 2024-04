Infiorata in vetrina a Firenze per rafforzare il sogno Unesco

L‘associazione Infiorata di Montefiore dell’Aso ha preso parte al Festival Arti Effimere di Firenze. Un evento che vuole rafforzare la candidatura delle arti effimere al Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco la cui richiesta è stata inviata il 2 aprile scorso e che ha già superato la prima fase. Il grande evento è stato promosso dall’associazione Culturalarte di Noto, dall’associazione Infiorata di Montefiore dell’Aso, dall’associazione tappeti di segatura di Camaiore e dall’associazione trucioli in arte di Torricella. "Abbiamo lavorato in 13 associazioni di 7 regioni d’Italia e 120 infioratori – racconta il presidente dell’infiorata di Montefiore, Graziano Amadio – E’ stato un evento spettacolare. Abbiamo realizzato un tappeto monumentale di fiori e altri materiali naturali. Dal titolo ’Le meraviglie dell’Unesco italiano, in un sogno tutto effimero’. Firenze, che tra le città italiane rappresenta una delle più ricche di opere d’arte, ha vissuto uno straordinario momento di sintesi tra bellezze".

Gli infioratori italiani e quelli provenienti dalla Catalogna e da Malta hanno creato un’opera unica e originale, utilizzando fiori, segatura, trucioli, sale, sabbia, verdura, ecc, e che mostra la grandezza e le infinite possibilità espressive di quest’arte effimera. Il tappeto fa parte delle attività che si stanno sviluppando in Italia, Spagna e Malta nell’ambito del progetto Fower Carpets Arts, selezionato dalla Commissione Europea all’interno del programma culturale Europa Creativa. Il più grande tappeto di fiori mai visto nella città di Firenze è rimasto esposto venerdì e ieri, per poi restare nella memoria di chi ha avuto la fortuna di poterlo ammirare. Al centro della grande opera emerge il simbolo dell’Unesco, mentre il giglio fiorentino si ripete ai vertici del quadrato. I quattro cerchi che compongono la geometria, racchiudono elementi artistici di una o più regioni. La prima circonferenza è dedicata alla Toscana e alle Marche, riprendendo l’audace volto del David di Michelangelo, il rosone gotico del meraviglioso duomo di Santa Maria del Fiore, e una delle torri del palazzo ducale di Urbino. La seconda circonferenza è dedicata al Lazio, col Colosseo romano, e i particolari della villa d’Este e la fontana di San Sebastiano di Genzano. Un altro cerchio dedicato alla Calabria, con uno dei bronzi di Riace, alla Sardegna con uno dei tanti nuraghi, e il decoro tutto intorno ispirato dai mosaici di Teramo in Abruzzo. Infine un ultimo cerchio dedicato alla Sicilia.

Marcello Iezzi