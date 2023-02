L’infiorata di Montefiore dell’Aso patrimonio dell'Unesco? Via alla candidatura

L'infiorata a Montefiore dell'Aso

Montefiore dell’Aso (Ascoli Piceno), 13 febbraio 2023 – I tappeti fioriti arriveranno all’Unesco e gli “alfombristas” (infioratori) saranno ritenuti artisti. La presidente della Coordinadora Internacional de Entidades de Arte Efimero, Vicenta Pallarès, ha annunciato ufficialmente di aver ricevuto conferma, dal Ministero della Cultura spagnolo, del fermo impegno a presentare la candidatura de “L'arte di creare tappeti di fiori e altri elementi naturali” all'Unesco a marzo 2024, come candidatura internazionale, che sarà valutata nel 2025.

Entrare nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco è stata un'aspirazione cui il Coordinamento Internazionale lavora dal 2016 e ora cinque paesi, Spagna, Messico, Belgio, Italia e Malta forniscono un buon esempio di arte effimera lavorata con passione e grande dedizione da parte di centinaia di “alfombristas” che creano tappeti in paesi e città di tutto il mondo.

Gli infioratori dell’Associazione infiorata di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), che hanno condiviso il desiderio di essere riconosciuti dall'Unesco e fanno parte di questa candidatura, esprimono la loro soddisfazione per il lavoro svolto all'interno della Coordinadora in questi anni. Nel contenuto della candidatura, Vicenta Pallarès ha evidenziato che “gli alfombristas hanno saputo creare un movimento culturale e sociale, unico al mondo, intorno all'arte effimera. “L'Unesco ratificherà che gli alfombristas possono essere considerati artisti – afferma la Presidente - La domanda è in fase di revisione finale. Con la testimonianza e il contributo degli alfombristas, soddisfiamo una delle condizioni poste dall'Unesco per concedere questo riconoscimento: avere informazioni documentate dalle comunità che coltivano e tramandano questa tradizione. Ottenere l'iscrizione nell'elenco rappresentativo del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco contribuirà a garantire visibilità e consapevolezza dell'importanza del patrimonio culturale immateriale e favorirà il dialogo, evidenziando, così, la diversità culturale in tutto il mondo e testimoniando la creatività umana”.