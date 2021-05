Ascoli Piceno, 29 maggio 2021 - La mascherina e il distanziamento sociale, se da una parte hanno impedito al Sars-Cov-2 di correre più velocemente di quanto abbia fatto, dall’altra hanno invece azzerato completamente il numero dei casi di influenza stagionale nel Piceno. E’ quanto è emerso da uno studio condotto dal laboratorio di biologia molecolare dell’Area vasta 5 che da fine dicembre 2020 ha iniziato a ricercare su tutti i tamponi analizzati per la diagnosi di Covid-19 se fosse presente o meno anche il virus influenzale. Ebbene, su circa 40.000 test processati nessuno ha dato esito positivo al malanno di stagione. "Il rispetto delle regole anti Covid – dice il direttore di patologia clinica dell’Area vasta 5, Antonio Fortunato – ha fatto sì che quest’anno non sia circolata l’influenza. E non mi sembra una cosa da poco, anche da un punto di vista economico in quanto ciò ha determinato la diminuzione della spesa per i medicinali e del costo per le assenze suoi luoghi di lavoro". L’influenza stagionale ora sembra solo un lontano ricordo, ma non bisogna dimenticare che ogni anno costringe milioni di italiani a letto e che causa vittime tra gli anziani e le persone con patologie. Anche nel Piceno, negli anni antecedenti la pandemia, non sono mancati decessi.

«Poco prima di Natale – continua Fortunato – abbiamo iniziato a cercare il virus influenzale sui tamponi che processiamo quotidianamente per vedere se una persona è positiva o meno al Coronavirus. Insieme ai reagenti che acquistiamo per la ricerca del Covid, allo stesso prezzo, ci hanno dato anche quelli per la ricerca del virus influenzale e su circa 40 mila test non lo abbiamo trovato in nessun paziente, nemmeno in forma leggera. Avevamo paura che si sovrapponesse al Sars-Cov-2 e invece, fortunatamente, questa cosa non è accaduta. Un po’ è dipeso anche dal fatto che più persone, quest’anno, hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale, ma a giocare un ruolo importante sono stati sicuramente l’utilizzo delle mascherine e la mancanza di assembramenti nei luoghi chiusi. Dunque, grazie a queste due misure non abbiamo avuto l’influenza, che non dobbiamo dimenticare può essere pericolosa per le persone anziane". Ieri, intanto, per quanto riguarda la pandemia, è sceso a 6,1% nelle Marche il tasso di positività. I contagi sono stati 103 su 1686 tamponi analizzati nel percorso nuove diagnosi. Ad Ascoli i casi sono stati solo 6, nella altre province: 14 Macerata, 26 Ancona, 45 Pesaro-Urbino e 5 Fermo. Sono scesi, infine, a 24 i pazienti positivi ricoverati negli ospedali piceni.