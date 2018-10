Ascoli, 24 ottobre 2018 - Il termometro è tornato a circolare nelle case degli ascolani dove i primi casi di influenza, o delle cosiddette sindromi parainfluenzali come indica l’esperto, hanno colpito soprattutto i bambini. Sono infatti i più piccoli, e in numero considerevole, i soggetti che maggiormente, in questo mese di ottobre, hanno contratto affezioni di vario tipo che possono essere causate da circa 250 virus differenti.

Le sindromi parainfluenzali causano generalmente epidemie autunnali (da fine ottobre a dicembre) e primaverili (da marzo ad aprile), quindi al di fuori del periodo di massima incidenza dell’influenza. Stimare quanti casi si sono verificati fino ad ora non è ancora possibile perché il sistema di sorveglianza Influnet, così come da disposizioni ministeriali, è partito solo il 15 ottobre scorso e dunque non sono stati ancora pubblicati i primi dati. «Influnet – spiega il responsabile del Servizio vaccinale, Claudio Angelini – è partito la scorsa settimana. Anche in Area vasta abbiamo i medici sentinella per le segnalazioni, un pediatra ed un medico di medicina generale ad Ascoli e tre a San Benedetto. L’importanza dell’influenza – continua – è che bisogna individuare il virus che circola e, ad oggi, non è stato ancora isolato. Dunque risulta complicato dire se questi primi casi sono da ricondurre all’influenza. Ci sono oltre 200 virus cugini, è più facile che circolino loro che il virus influenzale vero e proprio. Anche se non è detto che tra tutti i casi che presentano gli stessi sintomi, questi non siano determinati dal virus tipico influenzale».

LEGGI ANCHE Quando conviene fare il vaccino

Insomma, affermare che si tratti di influenza stagionale sembrerebbe ancora azzardato. «Anche perché – continua Angelini – non sappiamo ancora con precisione quale virus circolerà quest’anno. Il timore, però, non è tanto per il numero di persone a letto (stimate sui 6 milioni, ndr), ma il virus. L’anno scorso il più diffuso è stato il B, quest’anno se dovesse circolare l’H3N2 siamo di fronte ad un tipo più cattivo, più aggressivo. Questo perché la popolazione è maggiormente suscettibile perché è circolato poco. Il picco ancora non si sa quando si raggiungerà, ma normalmente alla fine di febbraio e agli inizi di marzo, e sotto Natale quando le famiglie si riuniscono e ci sono maggiori possibilità di contagio».

Tornando, invece, all’incidenza attuale di persone a letto con febbre Angelini dice: «Io parlerei più che altro delle sindromi parainfluenzali determinate da virus in circolazione. Anche il freddo improvviso ne ha determinato il maggiore attecchimento. Si può ricorrere ai farmaci da banco senza obbligo di ricetta, come l’aspirina, il paracetamolo, i decongestionanti nasali. E poi ci sono i rimedi della nonna, come una spremuta al giorno, dormire, bere molta acqua, brodo, latte e miele e tisane».

© Riproduzione riservata