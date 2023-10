Informazione e prevenzione insieme alla Lilt

L’amministrazione di Servigliano, in collaborazione con la Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) della provincia di Fermo, ha allestito un programma destinato all’informazione e prevenzione destinato ai cittadini di Servigliano e della media Valtenna. L’iniziativa che ha preso il nome ‘Prevenire è Vivere’, programma all’interno delle iniziative di ottobre dedicate alle donne, partirà oggi alle 21.15 nei locali dell’ex Stazione di Servigliano con gli oncologi Luigi Acito e Michela Del Prete, che proporranno alcune informazioni sul tema: ‘La prevenzione come prima forma di cura’, con particolare riferimento alle forme di tumore al seno. Oltre alle info offerte dai relatori, gli ospiti potranno chiedere delucidazioni sui temi affrontati . Il programma proseguirà domani 21 ottobre con inizio alle 9 e proseguirà fino alle 12 nell’apposito ambulatorio mobile predisposto sotto il loggiato del municipio di Servigliano con una campagna di screening gratuito al seno, le visite saranno tenute dallo stesso Luigi Acito; per info è possibile contattare il 347.4181676. Una campagna di prevenzione che mira a creare consapevolezza nella popolazione oltre a fornire un primo riscontro utile.

a. c.